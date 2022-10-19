شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عمرو عبد الجليل فى شخصية نجيب الريحانى بـ"الضاحك الباكى" قبل عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد قناة سى بى سى لعرض مسلسل "الضاحك الباكى" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل يوم السبت المقبل ، فى تمام الساعة 8 مساءً، من إخراج محمد فاضل، وهو العمل المنتظر لكل عشاق الفنان نجيب الريحانى، حيث يستعرض المسلسل أجزاء من حياته الشخصية والمهنية، وننشر بعض من صور شخصية نجيب الريحانى، الذى يقدمها الفنان عمرو عبد الجليل .

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق فترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

وكشف مخرج العمل محمد فاضل تفاصيل مسلسل الضاحك الباكى خلال خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة cbc وقال:"المسلسل كتبه الإعلامي محمد الغيطي منذ أكثر من 10 سنوات، والعمل لا يقدم سيرة ذاتية لنجيب الريحاني، لكنه يقدم سيرة ذاتية للمجتمع المصري من خلال قصة حياة الفنان الكبير بداية من عام 1900 وحتى 1949.

وأضاف فاضل: "المسلسل له أهداف أخرى عن تقديم سيرة ذاتية تقليدية، ولكنه قدم معاناة الريحاني فيما وصل له، مع وصف شكل المسرح في مصر، وكان موجود في مصر أحداث سياسية مهمة جدا أهمها التغيير من خديوي لسلطان لملك".

واستطرد: "خلال فترة نجيب الريحاني مرت في مصر الحرب العالمية الأولى وثورة 1919 وعملت تحول كبير جدا في مصر، ثم الحرب العالمية الثانية، وده كان ليه تأثير مباشر على الفن، والكاتب تطرق إلى العلاقة ما بين الفن والمراحل دي، وأزاي قدر الفن والفنان المصري يكون له دور في الحياة السياسية والاجتماعية في تلك الفترة".



