شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل: كنت هتخانق مع مراتى بسبب المهرجانات وصرخت فيها كفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، خلال مؤتمر نقابة الموسيقيين مع نقابة الممثلين، إنه فى خطوبة ابنته كان هيتخانق مع زوجته بسبب أغانى المهرجانات، التى لعبها الدى جى بحفل الخطوبة إلى أن صرخ فيها كفاية كفاية، وذلك بسبب عدم حبه لهذا النوع من الأغانى.

وأشار مصطفى كامل إلى أنه يجب أن يكون هناك دور مهم مع الرقابة على المصنفات لحماية الناس، حتى لا ننحدر ونصل لـ"أنتش وأجرى" و"شقلطنى فى بحر بيرة".

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أى إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.