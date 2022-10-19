شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: نشكر هانى شاكر على عطائه بنقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي خلال المؤتمر المشترك بين نقابتي الموسيقيين والممثلين، الشكر لنقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، قائلا ،"مفتقدينه ونشكره على مجهوده وعطائه في النقابة وإن شاء الله مصطفى كامل يكمل مسيرة العطاء".

ومن جانبه قال مصطفى كامل إن مصر جميلة وتستحق كل الخير وأنه عاهد نفسه ألا يتخذ أي قرار إلا بصحبة أعضاء المجلس الخاص بنقابة الموسيقيين.

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته الحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.