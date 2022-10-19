شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وأشرف زكى والدكتور مصطفى الفقى يصلون مؤتمر الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، والكاتب الصحفي محمد الباز ودكتور علاء سلامة إلى النادي النهري لنقابة الممثلين، وذلك لبحث أوضاع مطربي المهرجانات.

وكان قد دعا الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وأعضاء المجلس، الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، للاجتماع لوضع ضوابط عمل المطربين ومؤدى المهرجانات الشعبية، فضلا عن الخروج بتوصيات يتم العمل بها منذ الإعلان عنها، فى أعمال الدارما والسينما.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع كل من الفنان أشرف زكى، والفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس النقابتين، كما يحضر مجموعة من رموز الفن، والمنتجين.

وكان قرر نقيب الموسيقيين إيقاف التصاريح الصادرة لمطربى المهرجانات مؤقتًا لحين عمل اجتماع على رأس أولويته والحفاظ على قيمة مصر الفنية، مؤكدًا رغبته الشديدة فى تقديم ما يليق باسم مصر، مؤكدًا أن الإيقاف مؤقتًا.

وأقر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023، مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.