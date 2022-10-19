شكرا لقرائتكم خبر عن "اخدت البال".. تجربة مختلفة لـ هشام عباس مع موسيقى رحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاون هشام عباس مع الموزع رحال في تجربة غنائية جديدة بعنوان "أخدت البال" تم طرحها بعد لقائهما في برنامج تليفزيوني، والأغنية عبارة عن ميكس بين موسيقى الـ بوب والـ تراب.

واستغرق تنفيذ أغنية “اخدت البال” 8 ساعات، ومن كلمات وغناء هشام عباس، وتوزيع موسيقي رحال، الذي حقق نجاح كبيرا خلال الفتره الماضية بالعمل مع ويجز بأغنية “البخت” والتي اقتربت من تحقيق 150 مليون مشاهدة.

وقال هشام عباس خلال اللقاء مع رحال ومقدمي البرنامج إنه يحب دائما تقديم ألوان غنائية مختلفة وجديدة، والشكل غير الطبيعي، فيما عبر رحال عن سعادته بالتعاون مع هشام عباس مشيرا إلى أنه كان يستمع إلى أغانيه دائما، كما أوضح الموزع الموسيقي أيضا أنه غير منفصل عن الجيل القديم والأغاني القديمة أيضا وكان يستمع لها.

وتضمت حلقة هشام عباس ورحال الكثير من كواليس العمل بينهما على مدار 8 ساعات متواصله، لعمل اغنية مختلفة عن لونهما الفني الذي اعتاد عليه الجمهور.

وتحدث المطربان معا حول صناعة المزيكا وكيف اختلفت الآن عما كانت عليه في السابق سواء في شكل الأغنية والمزيكا أو في الأدوات والأجهزة.

ومن ناحية أخرى أحيا هشام عباس مؤخرا آخر أيام مهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى، والذي رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه منها: عينيها السود، وسمعتينى، وتعالى، وعامل ضجة، وقول عليا مجنون، ومتبطليش، وبالحب هتخدى عينى، وحبيب قلبى، وفينه، ونارى نارى، وأشعل حفله بأغنية يتربى في عزو وليلة يا ليلة.

وافتتح النجم هشام عباس حفله الغنائي بمهرجان رشيد للموسيقى والغناء في دورته الأولى الذي يقام بميناء رشيد الجديد بأغنية ماتبطليش وسط هتاف وتفاعل كبير من الجمهور.