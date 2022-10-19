بحضور نقيب الممثلين والموسيقيين.. اجتماع لوضع ضوابط عمل مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أقيم اليوم الأربعاء، في تمام السادسة مساء، اجتماع نقابة الموسيقيين ونقابة المهن التمثيلية، لوضع ضوابط عمل مطربي المهرجانات.

الاجتماع حضره الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور مصطفى الفقي، والإعلامي محمد الباز، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابتين.

الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين كان قد دعا أعضاء المجلس والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لاجتماع لوضع ضوابط عمل مطربين ومؤدي المهرجانات الشعبية، والخروج بتوصيات يتم العمل بها في أعمال الدراما والسينما بمقر نادي الممثلين.

وكان الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات منصب "نقيب المهن الموسيقية"، قد أعلنت عن فوز الفنان مصطفى كامل، في الانتخابات التي أقيمت يوم 11 أكتوبر بمقر النادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.