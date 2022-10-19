شيماء سيف ترقص مع زوجها احتفالا بعيد زواجهما والنجوم يعلقون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة شيماء سيف بعيد زواجها الرابع من المنتج محمد كارتر، أمس الثلاثاء.

ونشرت شيماء مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه وهي ترقص مع زوجها على أغنية "حلوة حياتي معاه"، للفنان عبدالله ناصر.

وعلقت شيماء على الفيديو قائلة: ""كل عيد جواز وإنت حبيبي وربنا يحفظك ليا".

ليرد زوجها محمد كارتر قائلا: "ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك أبدا".

وعلق عدد من الفنانين وكتبت الفنانة جيسي عبدو: "العمر كله سوا يارب"، وعلق محمد شاهين : "ربنا يسعدكم"، وكتب أوس أوس: "كل سنة وأنتم مع بعض يا أحلى ناس في الدنيا"، وعلق أحمد كرارة: "ما شاء الله"، ووضع محمود عبد المغني قلوب حمراء في تعليقه".

كما علق الإعلامي رامي رضوان: "كل سنة وأنتم طيبين ولبعض مساندين وداعمين ومع بعض مبسوطين ومتهنين يارب".

يذكر أن نجوم الفن احتفلوا بزواج الفنانة شيماء سيف من المنتج محمد كارتر في أكتوبر 2018، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان آخر أعمال الفنانة شيماء سيف مسلسل "أحلام سعيدة"، بطولة الفنانة يسرا، الذي عرض في سباق دراما رمضان 2022.

وشاركها البطولة كل من: غادة عادل، مي كساب، نبيل نور الدين، عماد رشاد، نور محمود، ومن تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة "العدل جروب".