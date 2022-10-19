انفصلت عنه بسبب "الجنون".. معلومات عن الموزع الموسيقى محمد مصطفى ثاني أزواج شيرين ووالد بناتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

عاد اسم الموزع الموسيقي محمد مصطفى، للظهور بقوة مع الأزمة التي تمر بها حاليا زوجته السابقة وأم بناته، الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد 10 سنوات من انفصالهما.

الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وهو ثاني أزواج الفنانة شيرين عبدالوهاب، يعد من أبرز الموزعين الموسيقيين في الوطن العربي، وكرم العام الماضي في الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، بوصفه من أهم الرموز الموسيقية.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات، عن الموزع الموسيقي، ووالد بنات الفنانة شيرين عبد الوهاب:

تزوجت الفنانة شيرين عبدالوهاب، والموزع الموسيقي محمد مصطفى، عام 2007 بعد تعاونهما معا في عدة أغاني، منها أشهر أغانيها "آه ياليل"، و"مفيش مرة"، أغلب أغاني ألبوم "أسال عليا"، وغيرها.

عام 2012 تم الطلاق بين شيرين، ومحمد، بعد إنجابها "هنا ومريم"

شيرين، خلال ظهورها مع الفنان أمير كرارة في برنامج "الخزنة"، قالت: "انفصلت عن زوجي الثاني محمد مصطفى، بسبب الجنان، أنا بحب الجنان قوي، لما انفصلت عن زوجي عادت ليا الحياة، كوني كنت عايشة حياة منغلقة رغم أنه مكنش بيخنقني بتعامله إنما كنت محرومة من الجنون في العلاقة".

الفنان محمد هنيدي، حاول الصلح بين شيرين ومحمد مصطفى، واتفق معها على إعادتها إلى منزل الزوجية، وفشلت المحاولة بسبب إغلاق"محمد مصطفى" هاتفه، حزنا على هزيمة الزمالك.

بعد 9 سنوات من الإنفصال، قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في رمضان الماضي 2021، أغنية حملت عنوان “بعلم الوصول”، من توزيع زوجها الأسبق ووالد بناتها الموزع محمد مصطفى.

تعاون محمد مصطفى، مع أغلب نجوم الغناء في الوطن العربي، ومنهم: وردة، محمد منير، كاظم الساهر، علي الحجار، حسين الجسمي، أنغام، ميادة الحناوي، نانسي عجرم، أصالة، كارول سماحة، راشد الماجد، عبدالله الرويشد، وغيرهم.

تولى محمد مصطفى، وضع الموسيقى التصويرية، للعديد من الأفلام والمسلسلات، منها مسلسل "بره الدنيا" بطولة شريف منير، وفيلم "فين قلبي" للفنان مصطفى قمر، وموسيقى برامج "كلام من دهب" للإعلامي طارق علام، و"ساعة سعيدة" للفنان عبدالفتاح الجريني.