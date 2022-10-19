28 أكتوبر.. إليسا تقابل هيفاء وهبي في حفل ضخم في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي عن موعد حفل النجمتان إليسا وهيفاء وهبي في السعودية.

ونشر آل الشيخ بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"ننتظركم في حفلة ضخمة تجمع النجمة إليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم 28 أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض".

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.

بينما طرحت هيفاء وهبي مؤخرًا فيديو كليب أغنية "ولد"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب".