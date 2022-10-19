"أنت قوية بما يكفي".. صابر الرباعي يوجه رسالة لـ شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان صابر الرباعي رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، عقب احتجازها بإحدى المستشفيات المتخصصة في "الإدمان".

ونشر الرباعي صورة الفنانة شيرين، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا:"الصديقة العزيزة الغالية على قلوب الجميع شيرين، انت قوية بما يكفي لتخطي هذه المحنة التي تمرين بها، وادعوا من الله رجوعك لعائلتك ولمحبيك في القريب العاجل بإذن الله".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.