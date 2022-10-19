كارول سماحة وبتول عرفة تتعاونان للمرة الخامسة وتطرحان "مغرومة بمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاون جديد يجمع بين المخرجة بتول عرفة والفنانة اللبنانية كارول سماحة، ليسجل اللقاء الخامس بينهما، وهو فيديو كليب أغنية "مغرومة بمين".

وأعلنت المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن البرومو التشويقي لأحدث أعمالها الفنية، مع كارول وهو فيديو كليب يحمل اسم "مغرومة بمين"، أمس الثلاثاء، قبل أن يتم طرحه على موقع يوتيوب اليوم الأربعاء.

وظهرت كارول خلال البرومو بأجواء رومانسية في إحدى الدول الأوروبية، وهو اللون الغنائي الذي تتعاون فيه للمرة الأولى مع المخرجة بتول عرفة، عقب سلسلة من النجاحات الغنائية سوياً، أظهرت فيها عرفة الجانب الدرامي لكارول ، من خلال كليب "شكراً"، ومهاراتها الاستعراضية من خلال فيديو كليب "أجازة ".

وكان تعاونهما الأول من خلال فيديو كليب "bon voyage" أول تلك النجاحات كونه شهد الجانب التمثيلي المختلف لكارول سماحة، من خلال العديد من المشاهد الطريفة المختلفة، الأمر الذي شجعهما على تكرار تلك التجربة بشكل تمثيلي مختلف من خلال فيديو كليب "يا شباب يا بنات".

ويذكر أن "مغرومة بمين" كلمات وألحان: نبيل خوري، مدير تصوير: حسام حبيب، إخراج بتول عرفة.