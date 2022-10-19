الجمعة.. "ثنائي العود" يلتقيان بالجمهور على مسرح قصر الأمير طاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في إطار الفعاليات الفنية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية، يقدم ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢١ أكتوبر على مسرح قصر الأمير طاز بمشاركة الفرقة الموسيقية.

أعد الثنائي مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال التراثية التي أعيد صياغتها لتتناسب مع آلة العود بالإضافة إلى باقة من أشهر أعمالهم، منها على ضفاف النيل، ليالي النيل، سراب ولأول مرة مؤلفة جديدة بعنوان صباح صعيدي، كما يختتمان الحفل بالفقرة التي اشتهرا بها وهي العزف على آلة عود واحد .

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبدالحميد يعدا أول ثنائي عربي يعزف على آلة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما، شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان (المغرب)، معهد الموسيقى باسطنبول (تركيا)، مهرجان العود الدولي الذي أقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية.