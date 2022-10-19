شكرا لقرائتكم خبر عن على الكشوطى يكتب: وجوه إعلامية نسائية مشرفة.. المرأة حياة فى "القاهرة الإخبارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى دولة تحترم المرأة وتقدرها وتسعى لمزيد من التمكين لها فى جميع مناحى الحياة، لا عجب أن تجد أكثر من 20 وجها إعلاميا نسائيا فى قائمة الوجوه الإعلامية التى اختارتها قناة "القاهرة الإجبارية" لتكون ضمن انطلاقتها المرتقبة فى بداية نوفمبر المقبل.

لسنوات طويلة ظلت تبحث المرأة عن مكانها الحقيقى الذى يستوعب طاقاتها الإبداعية فى كل أشكال الحياة، وعام وراء الثانى، أصبح للمرأة المصرية مكان فى كل شىء، مكانها الطبيعى الذى تستحقه، لا لـ شو أو لكسب أرضية ما، وإنما لجودة ما تقدمه ولقدراتها على العطاء فى بيئة العمل، إضافة إلى عطائها فى المنزل كزوجة وربما كأم، وفى اعتقادى أن تقدير الدولة للمرأة ودورها فى المجتمع بكل المبادرات التلا اهتمت فيها بالمرأة وصحتها وجودة حياتها أكبر دليل على أهمية دورها فى المجتمع المصرى وأننا فى حاجة لعطاءها ووجودها.

من الجميل أن نرى انطلاقة "القاهرة الإخبارية" الحلم الذى أصبح حقيقة على أيدى المتحدة للخدمات الإعلامية، بذلك الكم من الوجوه النسائية المشرفة لإعلاميات متحققات لهن مكانهن على الساحة الإعلامية، خبرات طويلة مع مواهبة طازجة، ستشكل انطلاقتهن مع القاهرة الإخبارية فارق كبير أكيد، تلك القناة التى كانت تعتبر بمثابة حلم لكل وطنى غيور على بلده مما كانت تتعرض له من حرب إعلامية شرسة، كانت تستهدف زعزعة الاستقرار وتخرب على المصريين حياتهم إما بأخبار كاذبة أو بنشر الشائعات وتهويل المشكلات، لإرهاب المصريين وتروعيهم وإثارة قلقهم علي مستقبلهم، تلك الهجمات التي كانت تواجهها حجم الإنجازات على الأرض الذي كان هو أفضل رد، ومع قناة القاهرة الإخبارية سيكون هناك الإجابة الشافية الوافية لكل ما يدور في ذهن كل مصري وكل عربي لتكون نهاية لعصر سيطر فيه الإعلام المضلل على كثير من العقول.

القاهرة الإخبارية واحدة من أدوات الردع، حائط الصد الذى يعول عليه كثير من المصريين لمواجهة الإعلام المضلل وطيور الظلام، لتقدم القناة الصورة الكاملة طبقا لأهداف القناة المعلنة والتي تبشر بفتح آفاق جديدة نحو مزيد من الإعلام المسئول الذي يقدم السبق مع الدقة والمصداقية.

كل التحية لإعلاميات القاهرة الإخبارية، أميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي و فيروز مكي ورغدة أبو ليلة، مارينا المصري ونهي درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومني شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي وكل التحية لمن اختارهن كواجهة مشرفة لقناة القاهرة الإخبارية، وكل التحية أيضا لكبار وشباب الإعلاميين خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو و همام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى، ممن منحونا ولا يزالوا، الكثير والكثير من الخدمات الإعلامية باحترافية شديدة جعلتهم الأختيار الأول لكتيبة "القاهرة الإخبارية" بقيادة الإعلامي أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.