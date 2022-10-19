شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للمكرمين بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون..منهم5 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُكرِّم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) في دورته الـ22 المقامة في العاصمة السعودية الرياض، عددا من رواد صناعة الإعلام والسينما؛ نظير إسهاماتهم الفعَّالة في إثراء المحتوى الإعلامي بالعالم العربي، ومنهم : النجمة المصرية الكبيرة نادية الجندي ، الإعلامية سناء منصور، الممثل كريم فهمي، الممثل سيد رجب، الممثلة إلهام شاهين، ومن فلسطين السيناريست والمخرج رشيد مشهراوي، ومن قطر الإعلامية إلهام بدر السادة، ومن الجزائر السيناريست والمخرج جعفر قاسم، ومن موريتانيا المخرجة السينمائية لاله كابر الغلّاوي، ومن السعودية الإعلامي حامد الغامدي والإعلامية والممثلة مريم الغامدي، والنائب السابق لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بسلطنة عمان الناصر بن سليمان السيباني.

جاءت حيثيات هذا التكريم نتيجة التميز في مجالات الإعلام والسينما، وتقديرًا لما بذلوه من جهود أسهمت في بث المحتوى العربي، وإيصال الرسائل الإعلامية النبيلة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وسعيًا من الهيئة السعودية للإعلام المرئي والمسموع إلى إبراز جهود النخبة ممن خدموا الإعلام العربي في فترات مختلفة إلى وقتنا الحاضر.

يتضمن جدول أعمال المهرجان فعاليات عدة، منها ندوات وورش عمل وجلسات نقاش وغيرها من الفعاليات ، وسوف ينطلق في السابع من نوفمبر ويستمر حتى العاشر من نفس الشهر ، ويُشارك فيه أكثر من ألف إعلامي من جميع أنحاء العالم، ومن أهم المنظمات الإعلامية الدولية .