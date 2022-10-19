شكرا لقرائتكم خبر عن على شاطئ البحر .. جينيفر لورانس حزينة بسبب فيلمها الجديد No Hard Feelings والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة جينيفر لورانس حزينة خلال أحدث لقطات تم تصويرها لها خلال كواليس فيلمها الأخير التي تصوره حاليا No Hard Feelings إذ كانت جالسة على الشاطئ في لونغ آيلاند وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل مؤخراً حول الممثلة الشهيرة التي تمتلك في جعبتها جائزة أوسكار سبق وتوجت بها.



جينيفر لورانس

وكانت تحدثت النجمة العالمية جينيفر لورانس، عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.



جينيفر لورانس

قالت لورانس: "أعتقد أننى فقدت الإحساس بالسيطرة بين طرح فيلم The Hunger Games حتى الفوز بجائزة الأوسكار عن فيلم Silver Lining Playbook لعام 2012، ومنذ ذلك الحين أصبحت سلعة شعرت أن كل قرار كان قرارًا جماعيًا كبيرًا ".

وأشار التقرير إلى أن جينيفر لورانس، حصلت مؤخرًا على فترة توقف طويلة عن الأفلام الروائية قبل أن تعود العام الماضى فى فيلم Don't Look Up، وتابعت جينيفر فى تصريحاتها "لقد تمكنت من استعادة السيطرة التى فقدتها، وعملية صنع الأفلام الآن تبدو شخصية بالنسبة لى للمرة الأولى منذ وقت طويل".



جينيفر لورانس