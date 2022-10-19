شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو: فيلم "ابن الحاج أحمد" فى عيد الفطر وأستعد لـ"اللعبة 4" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان شيكو لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد "ابن الحاج أحمد"، الذى صوره في غضون شهرين على أقصى تقدير، مشيراً إلى ان العمل حالياً في مراحل المونتاج والمكساج، ليصبح جاهزاً في أي وقت، لافتاً إلى أن العرض المبدئى للفيلم في عيد الفطر المقبل على أقصى تقدير ، مضيفاً أن الفيلم يتضن العديد من المواقف الكوميدية وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى .

وأضاف شيكو، أنه يستعد حالياً للتحضيرات المبدئية والأخيرة للجزء الرابع من مسلسل "اللعبة" المقرر انطلاق تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل، والذى حقق نجاحاً كبيراً بأجزائه الثلاثة التي قدمت الفترة الماضية، من إخراج معتز التونى، وشارك في بطولته كلا من هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول، أتوكا، وبيومي فؤاد وغيرهم

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.