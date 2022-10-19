شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يحذر متابعيه من شراء تذاكر مزيفة لحفله بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ويجز من خلال فيديو نشره علي ستوري الخاص به على Instagram،عن تعرض بعض معجبيه للخداع وشراء تذاكر مزيفة لحفله المقبل في لندن، ونصح متابعيه بضرورة اتباع الحذر وعدم شراء أي تذاكر يتم الإعلان عنها للحفل، نظرا لأن التذاكر التي طرحتها الجهة المنظمة يوم 6 سبتمبر الماضي قد نفدت بالفعل.



ويجز

وأكد ويجز أنه لا يعرف كيف يستطيع مساعدة الأشخاص الذين اشتروا تذاكر حفله، لكنه سيبحث مع المنظمين عن طريقة لحل الأزمة.

نجم الراب المصرى ويجز، أصبح واحدا من أشهر نجوم الراب على مستوى الوطن العربى في السنوات الأخيرة، ومن صغره كان حلمه أن يحيى عدد من الحفلات في الدول الأوروبية و خصوصا باريس و لندن، ولم يستغن عن حلمه و الوصول إليه بل قدم ويجز أغنية واحد عشرين، في عام 2020، قائلا:" امتى يافرنسا امتى اروح باريس امتى ابيع كتير امتى ابيع بالغالى"، وظل وراء حلمه حتى أصبح حقيقية و أحيا أول حفل له في باريس يوم 21 مايو الماضى، وحضر الحفل عدد كبير من جماهيره حتى أبدى ويجز سعادته بهذا الكم الهائل من الحضور بعد انتهاء الحفل.

ولم يكتف ويجز بهذا الحفل فقط، بل كشف عن حفل له في لندن يوم 27 أكتوبر المقبل، مستكملا حلمه الذى سعى له من صغره ولم ييأس، وبجانب حفلاته في الدول الأوروبية، أحيا ويجز أكثر من حفله في الدولة العربية منها دبى و الأردن، كما أحيا عدد من الحفلات في الساحل الشمالى قبل انتهاء موسم الصيف.

كما أحيا ويجز مؤخرًا، حفلا غنائيا بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وحضرها عدد كبير من الشباب الذين تفاعلوا معه بترديد كلمات أغنياته.