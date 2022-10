شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ملكي للنجم العالمى دانيال كريج بنفس رتبته في أفلام جيمس بوند.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تكريم النجم العالمي دانيال كريج بنفس التكريم الذي حظيت به شخصيته الأيقونية في دور العميل السري جيمس بوند، وذلك بعد حصوله على وسام ملكي من المملكة البريطانية، تقديرًا لمساهمته البارزة في السينما والمسرح، وبخلاف التكريمات الملكية، حصل دانيال كريج أيضًا على تكريمات رسمية أخرى.

وحسب ما نشر موقع people، حصل دانيال كريج على وسام سانت مايكل وسانت جورج تكريمًا لخدماته في السينما والمسرح، وهو نفس الوسام الذي حصلت عليه شخصية جيمس بوند، وتسلم النجم البريطاني تكريمه أمس من الأميرة آن ، في حفل أُقيم في قلعة وندسور.

ونشر حساب العائلة الملكية البريطانية بانستجرام لحظة تسليم دانيال كريج الوسام الملكي، حيث ظهر في الصورة مرتديًا القلادة التي سلمتها له الأميرة آن.

وكان قد كشف صناع أفلام جيمس بوند عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى القادم، خاصةً مع استمرار البحث وترقب الجمهور لإعلان اسم الممثل الذى سيؤدى دور عميل المخابرات الشهير خلفًا للنجم دانيا كريج، حيث لم يتم الكشف عن أى معلومات حول من سيكون جيمس بوند الجديد حتى الآن، لكن كشف أحد المنتجين مؤخرًا عن شرط مهم حول العميل السرى القادم.

تحدث مايكل ويلسون، أحد منتجى أفلام جيمس بوند، خلال مؤتمر فى معهد الفيلم البريطانى بلندن احتفالًا بمرور 60 عامًا على سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، وكشف عن شرط مهم حول اختيار العميل السرى الجديد، بعد انسحاب النجم العالمى دانيال كريج، الذى أنهى رحلته العام الماضى فى دور جيمس بوند مع فيلم "No Time To Die"، مشيرا إلى أن العميل الجديد لن يكون فى مرحلة الشباب.

دانيال كريج

وأضاف المنتج حسبما نشر موقع indiewire أن الممثلين الأصغر سنًا خرجوا من السباق عندما يتعلق الأمر بكونهم الخيار التالى فى دور عميل المخابرات السرى الشهير، قائلا: "لقد حاولنا النظر إلى الشباب فى الماضى، لكن محاولة تخيلها لا تنجح، لأن جيمس بوند رجل له هيبة ولديه بعض الخبرة"، موضحًا أنه شخص خاض الحروب، وليس طفلًا خارج المدرسة الثانوية يمكن التأثير عليه بسهولة.

وعلى جانب آخر من المقرر أن تكون خدمة البث المباشر من أمازون الموطن الجديد لجميع أجزاء أفلام جيمس بوند الـ 25 فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأقاليم الرئيسية الأخرى، بدءًا من 5 أكتوبر، حيث تعرض جميع أجزاء فيلم العميل 007 ابتداء من "dr no " و" From Russia With Love " إلى "Skyfall" و"No Time to Die " على Prime Video.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته صحيفة "Variety"، كجزء من الاحتفال بالذكرى الستين لسلسلة الأفلام الشهيرة، تخطط شركة البث أيضًا لإصدار الفيلم الوثائقى "The Sound of 007" فى 5 أكتوبر القادم وفى نفس اليوم،"The Sound of 007: Live From the Royal Albert Hall"، وهو عرض حصرى تسجيل الحفل الخيرى الحى التى ستعرض على Prime Video.

أخرج مات وايتكروس "The Sound of 007"، الذى يسحب الستار عن الملكية الدائمة والعديد من الممثلين، من شون كونرى إلى دانيال كريج، الذى صور الجاسوس الخارق اللطيف على الشاشة.