شكرا لقرائتكم خبر عن "إعادة إلى الحياة" يفوز بالجائزة الأولى لملتقى القاهرة للرسوم المتحركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيلم الرسوم المتحركة المصري إعادة الي الحياة للمخرجة مايا مظهر الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية بالجائزة الأولي كأفضل فيلم قصير من ملتقي القاهرة الدولي للرسوم المتحركة في دورته الـ13 والذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وتختتم فعالياته يوم 24 أكتوبر الجاري .

الفيلم مدته 22 دقيقة و يحكي عن أميرة التي تحب مشاهدة راقصي الباليه وتتمني أن تصبح في يوم ما واحدة منهم .



ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة

وقال الدكتور حسن متولي عميد كلية الفنون والتصميم: أن فوز الفيلم ومخرجته بالجائزة أمر يدعو بالفخر والاعتزاز كونها تأتي من ملتقي دولي ووسط منافسة قوية من 33 دولة شاركت بـ 110 فيلما معظمها أعمال لمحترفين ونجح فيلمنا في انتزاع الجائزة الأولي رغم أن مخرجته طالبة جامعية و أن الجائزة ستحمسنا للمشاركة بالفيلم في مهرجانات دولية أخري .

ومن جانبها أعربت المخرجة مايا مظهر عن سعادتها بالجائزة وقالت أن الفوز بها في بداية المشوار أمر صعب جدا لأنها تحملها مسئولية أكبر في تقديم أعمال ذات مستوي متميز وألا تقل عما حققته في فيلمها "إعادة الي الحياة " وفي نفس الوقت تعد حافزا لها في خطواتها الفنية المقبلة.