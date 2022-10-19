شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حظك اليوم" يحقق 250 ألف جنيه فى أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "حظك اليوم" أمس 19 ألفا و265 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأسبوع الأول من طرحه في السينمات المختلفة 249 ألفا و808 جنيهات، وهو من بطولة كريم قاسم وهدى المفتى ومروان يونس وطه دسوقى ومحمد المولا وبسنت شوقى، ومن تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

وتدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.

كما يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة الفترة الحالية أفلام: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، فضل ونعمة لماجد الكدواني، وهند صبري، وفيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم، فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي، فيلم "بحبك" للفنان تامر حسني، هنا الزاهد، فيلم "عمهم" للفنان محمد عادل إمام.

وتنتظر السينما خلال مطلع نوفمبر عرض فيلمي: تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد ومي عمر، فيلم "هاشتاج جوزنى" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدى رومانسى الممتزجة بعدد من الأغاني، وذلك من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، والعمل من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.