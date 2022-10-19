تفاصيل مشاركة السفارة الأمريكية في مهرجان القاهرة السينمائي بالدورة الـ44

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة تفاصيل مشاركتها مع "فيلم إندبندنت" Film Independent ، وهي منظمة أفلام وفنون مشهورة مقرها لوس أنجلوس، لدعم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببرامج وورش عمل يقودها صانعو أفلام أمريكيون.

وسيعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ثلاثة أفلام وثائقية أمريكية، تليها حلقات نقاش مع صانعي الأفلام الأمريكيين حول تأثير تغير المناخ على المجتمعات المحلية. ومن صناع الأفلام الأمريكيين الذين سيتم استضافتهم في حلقات النقاش المخرجة والمنتجة والكاتبة هولي موريس الحائزة على العديد من الجوائز والمنح من شركات السينما الأمريكية مثل National Endowment for the Arts و San Francisco Film Society وغيرهم.

كما سيحضر حلقات النقاش أيضا مايكل كوفنات وهو منتج تنفيذي سابق في قناة ناشيونال جيوجرافيك National Geographic Channel ، إذ أشرف على الأفلام الوثائقية والمسلسلات العلمية مثل StarTalk مع Neil deGrasse Tyson و Brain Games. لقد تم ترشيحه ثلاث مرات لجائزة إيمي وفاز بجائزة إيمي لمرة واحدة.

وقالت لورين لوفليس الوزيرة المستشارة للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية، في بيان صحفي "مبروك لمهرجان القاهرة ومبروك لحسين فهمي ونحن سعداء بالشراكة مع مهرجان القاهرة السينمائي مرة أخرى. ونحن سعداء بوجود فيلم للمخرج الشهير ستيفن سبيلبرج في المهرجان وفيلم للمخرج جيمس أيفوري."

وأضافت لورين "نحن نسعد أيضا بمشاركتنا مع منظمة فيلم اندبندنت وهي منظمة غير ربحية عملت مع العديد من الفنانين وصناع الأفلام من بينهم فنانين مصريين. وسنقوم بإحضار صناع الأفلام هولي موريس وجيمس كوفنات للمشاركة في حلقات نقاشية في أيام القاهرة لصناعة السينما وسيتحدثون على وجه الخصوص عن البيئة وصناعة الأفلام."

وقالت أيضا "السفارة تدعم صناعة السينما في مصر وقد قدمت لتوي من اجتماع مع الفولبرايت وقد سعدت بكم المنح التعليمية التي يقدمونها لدراسة السينما وبالإضافة إلى هذا فنحن نقدم منح دراسية وبرامج تبادل في مجال الفن ونحن نتطلع للمشاركة قريبا في مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز كما نقوم بعمل مشروع سينمائي مع المخرجة ماريان خوري. هذا بالإضافة إلى عمل برنامج جديد يسمى (السينما في كل مكان) حيث نقوم بإحضار شاشات سينما في أماكن متعددة في مصر والتي ليس متاح لديها رؤية الأفلام العالمية. فمصر ليست فقط أم الدنيا، بل هي رائدة في مجال صناعة السينما أيضا."

وقالت لورين لوفليس أيضا "أنا سعدت بوجودي هنا العام الماضي وقابلت العديد من الشخصيات الرائعة من جميع أنحاء العالم. إنني أعلم كم يحب الأمريكيين المجيء إلى مصر حيث يلاقون الترحيب الحار والمودة على المستوى العام وعلى مستوى الفنانين الأمريكيين أيضا."

وفي أيام القاهرة لصناعة السينما ستشارك كل من هولي موريس ومايكل كوفنات في حلقة نقاش حول صناعة الأفلام الصديقة للبيئة، كما سيدير المصور السينمائي الأمريكي إيرفين ليو ورشة عمل لمدة خمسة أيام مع 15 مشاركًا مصريًا حول فن سرد القصص من منظور سينمائي. كما ستشمل ورشة العمل مناقشات حول دور التصوير السينمائي في إلقاء الضوء على القضايا الاجتماعية مثل التنوع والاندماج.

وستقوم شركة فيلم اندبندنت بدعم من السفارة الأمريكية في القاهرة بتكريم أثنين من الفائزين، في مجال الأفلام الروائية والوثائقية، في ملتقى القاهرة السينمائي بالمهرجان من خلال تقديم مشاورات إرشادية افتراضية مع صناع الأفلام الأمريكية لمساعدتهم على تحسين مشاريعهم وانجازها.