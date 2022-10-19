" افرحي بنعم ربك".. ماجدة الرومي توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دعمت الفنانة ماجدة الرومي، الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، عقب احتجازها في إحدى المستشفيات لـ "الإدمان"، بعد تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

ونشرت ماجدة صورة لها ومن فوقها صورة الفنانة شيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت ماجدة :" رسالة مفتوحة إلى مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوماً، مَن مِنّا لم يُدمِي قدميه على دروبها، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها نايات تراقص الفراشات، ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم "تخيّله" حلواً ، الفراشة اللا تُحرق وللا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن، على مدى سنين أعمارنا كيف يقف ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور؟!

وأضافت :"أياً تكن مواضيع حياتنا، ألم نتعب ؟ ألم نتحامل على أجنحتنا المحترقة ؟، أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الأبيض؟، فاسمعيني اسمعيني !!! اسمعي شيرين اسمعيني !!!، إسمعي صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالابطال بأنصاف أجنحتنا، قومي".

وتابعت :" انت ابنة المسارح لا ابنة العتمة ولا الانكسار ولا الغُربان، "أنت مَن أنتِ"، "قومي "، فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك لك، " قومي" ومصر الغالية مِصركِ وهي لكِ وفي حناياها حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك، " قومي"، نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك ونحن معكِ ولكِ ونحن من عطايا ربّك لفنّك فانزعي عنك ثوب الأسى وافرحي واكتفي بِنعَم ربنا عليك، وافتحي للشمس أبوابك وللسنونوات دارك وكمانَك، وماذا بعد؟!!، لو حدث أن سمعت اليوم اليوم اليوم نعيق بومٍ يجدّف أو يلعن أو يطالُك بكلمة".

وأكملت :" إرزليه أرزليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك ….. وقولي لبوم الخرائب :

"أنا ابنة النور ، سأقوم بقوة من دعاني إلى الحياة ورفعني وعزّني، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري

"كوني" فكنتُ: "شيرين عبد الوهاب".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.