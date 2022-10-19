مقرها واسمها تفاصيل الشركة التي أسستها شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، تريند موقع البحث جوجل، بعد التصعيد الذي شهدته أزماتها مع طليقها الفنان حسام حبيب، وحجزها مؤخرا في إحدى المصحات النفسية

ومع توالي ظهور فصول جديدة عن زواج وطلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب، والفنان حسام حبيب، عاد الحديث عن الشراكة التي جمعت بينهما.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة أجرتها في يوليو الماضي، مع الإعلامية لميس الحديدي، أشارت إلى الشراكة، قائلة،:" أسسنا شركة مساهمة كان هو رئيس مجلس إدارتها وكانت محاولة نقرب تاني من بعض بس مرجعناش".

مصادر مقربة من الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشفت عن تفاصيل جديدة تخص الشركة، وقالت،:" الشركة مقرها الرسمي في بريطانيا، وهي شركة أوف شور، وتم تأسيسها تحت اسم (الأمير) ".

وتابع،:" تولت الشركة، تنفيذ الأغاني التي طرحتها الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الفترة الماضية، وتم تأسيسها خلال تواجدها في لندن، بصحبة طليقها الفنان حسام حبيب، خلال فترة زواجهما".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حروف الجر"، مع يوسف الحسيني على "نجوم إف إم" ، أشارت إلى الشركة، قائلة: "أنا عندي شركتي و فكري ومنهجي".

وشهدت الأيام الماضية تطورات في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، وطليقها الفنان حسام حبيب، إذ قام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، وكشف ووالدته في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" عن تعاطيها المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية و لجمهورها.