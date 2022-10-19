"منخارك زي البتنجانة".. الجمهور ينتقد نداء شرارة وهكذا ردت الفنانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة نداء شرارة لواقعة تنمر، أعلنت عنها عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

وردت شرارة على التعليقات المسيئة، كتبت منشورًا، على حسابها بموقع "فيسبوك" :" أنا بشوف وجهي لطيف الحمدلله ، كتير ببعتولي بس لو تعملي منخارك بتصيري أحلى أو حتى تعليقات انو انتي فنانه لازم تعملي منخارك كتير بتتغيري واخر تعليق وصلني منخارك زي البتنجانه ههههههه ضحكت ".

وأضافت نداء :"بعرف منخاري مش أحلى شئ و في زوايا لما يصوروني منها بحسها بتنصح وجهي ، وبعرف إني مش دائما بعطي عمري يمكن بعطي أوقات اكتر من عمري واكيد وجهي مش أحلى وجه بالعالم بس أنا وجهي كلو محبه كلو قبول أنا عمري ما اتطلعت على المراية ما قلت الحمدلله على كل شئ بحب حالي ومقتنعه إنو هاد نصيبي من الجمال عمري ما اهتميت بكيف ممكن الناس تشوفني من برا قد ما بهتم كيف رح يشوفوني من جوا".

وتابعت :"الناس بتشوفني حلوة لاني بشوف حالي حلوة لانو الطيبة اللي بداخلي مزروعه بملامحي وأنا راضيه بشكلي الحمدلله، حبوا حالكم كيف ما كنتوا رب العالمين ما خلق شي مش حلو ".

يذكر أن الفنانة الأردنية نداء شرارة طرحت مؤخرًا أغنية "حبيتك بالتلاتة"، عبر موقع "يوتيوب".

"حبيتك بالتلاتة" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتم طرحها في مارس 2019.