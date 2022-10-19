بعد وفاته في حادث مروع.. موعد ومكان عزاء مطرب الراب كريم مدحت "خاص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مطرب الراب الراحل كريم مدحت، تريند موقع البحث جوجل اليوم الأربعاء، عقب وفاته أمس عن عمر يناهز 22 عاما، إثر حادث سير مروع على طريق محور العبور، وإصابة 2 من أصدقائه.

زياد صبحي "صديق المطرب الراحل" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "أسرة مطرب الراب الراحل، حددت اليوم الأربعاء موعدا لتلقي العزاء، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، عقب صلاة المغرب".

وأقيمت صلاة الجنازة على مطرب الراب الراحل، أمس الثلاثاء في المسجد الكبير بمدينة العبور، عقب صلاة العصر، عقب وفاته صباحا إثر حادث سير مروع على طريق محور العبور.

كريم، الذي أكمل عامه الـ 22 في يوليو الماضي، بدأ مشواره مع أغاني الراب، منذ 4 سنوات، و قدم نفسه في البداية بإسم رمزي ، وهو "العين الحمراء-RED EYES".

طرح كريم، ما يزيد عن الـ 16 أغنية،عبر موقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وجاءت وفاة مطرب الراب الشاب، بعد 11 يوما من طرحه أغنية بعنوان "جاية في بالي".

وتضم قناة كريم مدحت، على موقع يوتيوب، أغاني ، أيفرست، و كلاكس، و الغلطة، و ستارزي، وغيرها.