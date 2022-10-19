"متخافيش ربنا ينور بصيرتك".. أروى جودة توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة أروى جودة رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، واحتجازها في إحدى المستشفيات لـ "الإدمان"، بعد تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

وكتبت أروى، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" قابلتك كذا مرة و كل مرة طيبة قلبك وخفة دمك وجدعنتك بهروني، كتير من الناس بيفهموكي غلط من كتر ما انت على سجيتك مع إن دي دلالة على إنك مش متصنعة وبتحبي تكوني صادقة أمام نفسك والغير".

وأضافت أروى:"ربنا ينور بصيرتك ويبعد عنك كل شر وكل اللي يتمنوا لك الشر، بس ما تخافيش".

وتابعت :"اللي بيحبوكي أكتر بكتير من اللي ما بيحبوكيش، ربنا يحفظك يا حبيبتي ويفك كربك واحنا مستنينك ترجعلنا بالسلامة شيرين".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.