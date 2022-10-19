"الصدمات بتقوي".. ياسمين صبري تعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة ياسمين صبري على أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، الذي احتجزها في إحدى المستشفيات لـ "الإدمان"، بعد تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

وقالت ياسمين خلال لقائها في برنامج "et" بالعربي، :"أنا بحبك شيرين جدا زي زي ملايين الناس في الوطن العربي وهي مش بس صوت مصري هي صوت عربي".

وأضافت :"أنا متأكدة إن دي واقعة وهتقوم منها، هي الحياة كدا، أحيانًا بنقع ونقوم مفيش حد دايما بيجري، احنا بنتخيل بس كدا، ولكن أنا متأكدة إن المحطة الجاية في حياة شيرين عبد الوهاب فيها نجاح وازدهار، وهتكون بتنور، وهتكون أحسن من ما كانت قبل كدا بكتير".

وتابعت :" أنا بشوف إن المشاكل والصدمات بتقوي مش بتكسر، وأنا متأكدة أن شيرين عبد الوهاب هتعمل كدا".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.