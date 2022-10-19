"للأبد معك".. أحلام تدعم شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب، عقب احتجازها في إحدى المستشفيات لـ "الإدمان"، بعد تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"معك معك معك معك، وللأبد معك".

وكانت ترددت أنباء عن تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للضرب من شقيقها محمد عبدالوهاب، عقب تنازلها عن المحاضر التي كانت حررتها ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود".

وكتبت الصفحة عبر انستجرام أن محامي المطربة شيرين عبدالوهاب وفريق مكتبه للإعلام أكدا أن شيرين لم تصب إثر انزلاق قدمها ولكن نتيجة ضرب مبرح من شقيقها محمد عبدالوهاب بعد تنازلها عن القضايا التي كانت بينها وبين طليقها حسام حبيب والمصالحة التي تمت من أسبوع تقريبا.

قال ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، إن المستشفى التي تخضع بها الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت مرض موكلته، وأنها لا تستطيع مغادرة المستشفى، مضيفًا: شيرين تستطيع الخروج من المستشفى واستكمال علاجها في أي مكان كونها راشدة ولكنها لم تغادر المستشفى بسبب تحقيقات النيابة.