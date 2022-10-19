"حاطين لها أبلكيشن تجسس".. أبرز تصريحات شقيق شيرين عن أزمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلًا كبيرا خلال الأيام الماضية القليلة، بعد ماتردد عن تعدي شقيقها محمد عبد الوهاب بالضرب المبرح عليها، وذلك بعد أن تنازلت عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب عقب انفصالهما.

ومع تزايد الأحبار المتضاربة حول ازمة شيرين عبد الوهاب أصدرت أسرتها بيانا طالبت فيه وسائل الإعلام بعدم نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة عنها. هنا

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز تصريحات محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر الجاري.

- شققتي بتضيع وتنهار وتتعرض لعصابة مكونة من حسام حبيب وسارة الطباخ.

- أمي قالت ليا أبوس على إديك إنقذ أختك من الإدمان.

- مدير المستشفى في النيابة العامة حاليا وأثبت بالأوراق الدخول الإلزامي لشقيقتي للعلاج من الإدمان.

- شقيقتي اتضحك عليها وتنازلت عن جميع المحاضر ضد حسام حبيب رغم أن طليقها لم يتنازل عن أي محاضر.

- ولو رقبتي هتطير مش هطلع أختي من المستشفى إلا بعد شفائها من الإدمان.

- دخلت شيرين المستشفى دخول إلزامي لأنها غير مؤهلة ونسب التحاليل بتقول كده.

- ومدير المستشفى في النيابة ومعاه أوراق تثبت أنها تحتاج للعلاج من الإدمان.

- أختي لها 3 أيام في المستشفى.

- الدولة لو فيها قانون لازم حسام حبيب وسارة الطباخ يبعدوا عنها.

- واحدة صاحبة أختي جابت شيخة لشيرين وبتاخد منها مئات الآلاف.

- حاطين لأختي أبلكيشن تجسس على الموبايل بتاعها.

- استشاري وحدة الإدمان بالمستشفى في النيابة العامة بالأوراق التي توضح أن أسرة شيرين من حقها المبادرة لإنقاذها من الإدمان.

- أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى.

- شيرين وحسام كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة.

- أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها عشان تتعالج.

- والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية ولجمهورها.

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.