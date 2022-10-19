لن تصدّق شكلها.. إطلالة صادمة لـ مي عمر في حفل زفافها قبل الشهرة عام 2010

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 03:50 مساءً - احتفل المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر بعيد زواجهما الثاني عشر الذي وافق 10 من أكتوبر الجاري، وتزامنًا مع تلك المناسبة أعادت بعض الصفحات الفنية نشر صور من حفل زفاف الثنائي الذي حضره عدد كبير من فناني مصر.

وكان أبرز الحضور والدة المخرج محمد سامي الدكتورة صبورة السيد والفنان تامر حسني ورئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور والإعلامي طارق علام ومنة فضالي ودينا فؤاد وشيرين رضا ورامي وحيد ورامز جلال وياسر جلال، وغيرهم

من هي مي عمر ؟

مي عمر من مواليد القاهرة عام 1988 في شهر أكتوبر يوم 10، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قسم الصحافة والإعلام.

بدأت الفنانة مي عمر مسيرتها الفنّية في العمل بمجال الإنتاج ولكنها لم تشعر أنها وجدت نفسها فيه، فبدأت تعمل في مجال الإخراج وبالفعل أخرجت فيديو كليب للمطربة رولا سعد

مي عمر هي أبنه عائلة متوسطة والدها يعمل مهندس ولديه مكتب اسشاري كبير في منطقة الدقي، أما ولدتها فهي ربه منزل، ولها شيققتين هما إنجي عمر وشروق عمر، وابنتيها: (تايا وسيلين) من زوجها المخرج محمد سامي.

قصة حب مي عمر ومحمد سامي

قابلت مي عمر المخرج محمد سامي فى السنة الأولى اثناء الدراسه فى الجامعة الأمريكية، حيث كان يدرس معها فى نفس الجامعة، وبدأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج عام 2010، ورزق بإبنتيهم: (تايا وسيلين).

مي عمر تحتفل بعيد ميلادها الـ34

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلادها مساء يوم السبت الماضي بحضور زوجها المخرج محمد سامي وعدد من أصدقائها بالوسط الفني .

حيث تواجد خلال الإحتفال كلا من الفنانين: بشرى، نسرين إمام، هيدي كرم، خالد سليم، ريم سامي وغيرهم .

ونشرت مي عمر صورا ومقاطع فيديو من حفل عيد ميلادها عبر حسابها على موقع “انستجرام” من خلال خاصية الاستوري .

وظهرت في مقطع فيديو لحظة تقطيع قالب عيد الميلاد إلى جانب زوجها المكون من أكثر من طابق ومزينًا بأشكال مواد تجميلية وحقائب على أنغام أغنية “إنزل يا جميل عالساحة” .

عودة محمد سامي إلى عالم الإخراج

وزفَّ المخرج المصري الشاب مؤخراً إلى جمهوره ومحبي أعماله الفنية، خبر عودته إلى الوسط من خلال “مسلسل العمدة“، مبينًا أنه سيتعاون فيه مع النجم محمد رمضان خلال موسم رمضان 2023 بعد نجاحهما المدوي في أعمالهما السابقة.

ويأتي استئناف محمد سامي لأعماله بعد عامين من التوقف بـ فعل قرار المجموعة المتحدة للإعلام، التي وجهت بـ مقاطعته وأعماله لمدة عامين على هامش الجدل الذي أثاره بعض نجوم مسلسل “نسل الأغراب” حول كيفية تعامل الأول معهم والتمييز الذي وجدوه والذي جاء لصالح زوجته مي عمر وشقيقته ريم سامي، إضافة إلى عجز العمل عن تحقيق الإيرادات المرجوة والتي كانت متوقعة.

أحدث أعمال مي عمر

تجدر الإشارة هنا إلى أن الفنانة مي عمر، حققت مؤخرًا نجاحًا جماهيريًا واسعًا بـ دور ” رانيا” الذي قدمته في مسلسل “رانيا وسكينة” الذي خاضت بطولته رفقة النجمة روبي ومجموعة من النجوم على رأسهم:” أحمد خالد صلاح، صبا الرافعي، محمد رضوان، نبيل نور الدين”، ويشار إلى أن مسلسل ” رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

وتدور أحداث المسلسل حول بعدما يتم إتهام الفتاة المدللة رانيا السنهوري بقتل والدها الثري، تنقلب حياتها رأسًا على عقب حيث تجد في طريقها الفتاة المكافحة سكينة والتي هي الأخرى تواجه أخطار لم تكن في الحسبان، فتتحد الفتاتين معاً لمواجهة سلسلة من المغامرات والخروج من أزمتهما.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “بضع ساعات في يوم واحد” ، الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم الشباب.

وهو بطولة النجوم مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.

أما في الدراما، فتستعد الفنانة الشابة مي عمر للعب دور البطولة في مسلسل “ملكة المسرح” الذي يتم التحضير له حاليًا، وهو مكون من 10 حلقات ويعرض على إحدى المنصات الرقمية.

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