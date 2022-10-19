شكرا لقرائتكم خبر عن القاتل المتسلسل مايكل مايرز يعود بـ Halloween Ends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض حاليا في دور السينما المصرية الفيلم الأمريكي "نهاية الهالوين" أو Halloween Ends، وتدور أحداثه في إطار من دراما الرعب، حول السيدة لوري سترود التي تعيش مع حفيدتها أليسون وتنتهي من كتابة مذكراتها، تقرر أن تتحرر من الخوف والغضب ومواجهة مايكل مايرز المتهم في سلسلة جرائم قتل.

فيلم "نهاية الهالوين" Halloween Ends من إخراج وكتابة ديفيد جوردون جرين، ويشاركه في تأليفه كريس بيرناير، وبطولة جيمي لي كرتيس، كايل ريتشاردز، آندي ماتيشاك، نيك كاسل.

يأتي فيلم "نهاية الهالوين" كتكملة لسلسلة أفلام المخرج ديفيد جوردون جرين وهما "هالوين" الذي صدر في 2018، و"هالوين يقتل" الذي صدر في 2021، وهذه الثلاثية مستوحى من شخصية "مايكل مايرز" التي كتبها جون كاربنتر، عام 1978، ونتج عنها سلسلة أفلام تدورحول شخصية القاتل المتسلسل مايكل مايرز.