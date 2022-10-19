شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تطرح أغنيتها الجديدة "مغرومة بمين" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة كارول سماحة لطرح أغنيتها الجديدة اليوم بعنوان "مغرومة بمين"، والتى تقدمها باللون الرومانسى بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة، التى تعاونت معها سابقا فى 4 أعمالاً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خلال الفترة الماضية.

وروجت كارول سماحة للأغنية من خلال حسابها بموقع "تويتر"، حيث نشرت البوستر الرسمى للأغنية، معلقة عليه "مغرومة بمين، الساعة 5 مساء بتوقيت بيروت".



كارول سماحة

وتعد أغنية "مغرومة بمين" التعاون الفنى الخامس الذي يجمع بين كارول وبتول لكنه المرة الأولى التى تقدم فيها بتول عرفة الفنانة كارول سماحة باللون الرومانسى الناعم، المصاحب للأجواء الأوروبية المميزة، التى ظهرت خلال البرومو التشويقى.

كما حصدت كارول سماحة مؤخرًا جائزة نجمة الغناء اللبنانية للعام وأفضل أغنية لبنانية عن أغنية فوضى، من مهرجان "موريكس دور" في دورته الـ22 والذى يحمل عنوان "انهض يا لبنان".

وكانت آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.