صورة نادرة لـ فيفي عبده برفقة والدتها.. لن تصدق مقدار الشبه بينهما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:44 مساءً - نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرًا صورة لها فى فترة شبابها برفقة والدتها الراحلة، لتحتفل بها فى عيد الأم وتدعو لها بالرحمة.

وعلّقت فيفى على الصورة: “عيد أم سعيد عليكى يا أمى.. الله يرحمك”. ولاقت الصور إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها، وانهالت عليها التعليقات مؤكدين أنها تشبهها كثيرًا.

على الرغم من أن فيفي عبده كانت قد نشرت الصورة نفسها قبل شهرين وارفقتها برسالة تعبر فيها عن اشتياقها لوالدتها مع الدعوات لها بالرحمة إلا أن الصورة لم تجد رواجًا بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلا مؤخرًا.

فيفى عبده مع والدتها

فيفي عبده تتحدث عن معاناتها مع والدتها في مرحلة الطفولة

وكانت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده قد تحدثت عن قساوة والدتها عليها وعلى إخوتها، وذلك في ضمن لقائها مع الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني في برنامجها “السيرة” على فضائية Dmc

وقالت فيفي عبده عن والدتها:”لما أبويا أتجوز على أمي بقيت هي الست والراجل… كان قلبها بيتقطّع علشان ست خدتها من أبويا، كانت بتضربنا أنا وأخواتي بالكرباج السوداني”.

وروت الراقصة المصرية أحد المواقف المؤلمة من طفولتها قائلة:“مرة لما رجعت من برة لقيتها ضاربة أختي ومكتّفاها بعنف فظيع، اضطريت أفك أختي اترزعت حتة علقة، مع إني كنت طيبة أوي مش نمرودة أي حاجة بقبل بيها”

وتابعت:”أمي ما كنتش تقعّدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها… هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي… ما كنش فيه الميديا زي دلوقتي”.

فيفي عبده: هربت في سن الـ12 «علشان أشتغل رقاصة»

كما روت فيفي عبده، قصة هروبها من المنزل، في سن 12 سنة، حيث أقنعتها صديقتها بالذهاب إلى السينما، وذهبت معها بالفعل، وأعجبت بها، وكانت لا ترغب في العودة إلى المنزل، ولكن بعد عودتها، والدتها ضربتها «علقة محترمة»، لافتة إلى أنها هربت لتعمل في الرقص، وتحقق طموحها، و«كنت عايزة أروح اتسرمح مع البت دي»، موضحة أنها ذهبت في البداية إلى خالها، وعرضت عليه أن تعمل في الرقص، فرفض لأنه لا يوجد في العائلة من يعمل في الرقص.

وقالت فيفي عبده إنها ذهبت مع صديقتها إلى أحد الأشخاص للعمل كراقصة، وبعدها تعرضت للضرب من صاحب المكان وطردها، ولم تجد مكانًا يأويها، وكانت تنتظر المساء حتى يحل الظلام، وبعدها تعمل في الرقص، وتحصل على جنيه في الليلة، ثم تخرج وتدخل «تحت بير السلم» في أي عمارة وتنام، وكانت تحافظ على نفسها، رغم صغر نفسها، معقبة: «دي غلطة عمري، وأنا معشتش طفولتي، وكنت زي القرشانة، وكبرت قبل الآوان، واتعذبت جامد».

فيفي عبدة تستعيد الذكريات بصورة من شبابها

من ناحية أخرى، استعادت الفنانة فيفي عبده الذكريات بصورة من الشباب عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده بإطلالة جذابة بالكاجوال وبشعر قصير، وهو ما نال إعجاب متابعيها.

آخر أعمال فيفي عبده

وعادت الراقصة فيفي عبده ، إلى دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “شغل في العالي”.

وشارك فى بطولة مسلسل “شغل في العالي” بجانب فيفى عبده و شيرين رضا، كل من تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من صيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وعادت فيفى عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين من خلال “شغل في العالي”، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل “مملكة الغجر” عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلى، حازم سمير، ميار الغيطى، سامح الصريطى، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، هبة عبد العزيز، حسام الجندى، نور فخرى، سناء شافع، غفران محمد وتأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد.

الخليج 365

الخليج 365