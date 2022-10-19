شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ثنائي العود بقصر الأمير طاز ..الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطارالفعاليات الفنية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة المقبلة ٢١ اكتوبر علي المسرح قصر الأمير طاز بمشاركة الفرقة الموسيقية حيث أعد الثنائي مجموعة متنوعة من أشهر الأعمال التراثية التي أعيد صياغتها للتتناسب مع ألة العود .

بالاضافة إلي باقة من أشهر أعماهم منها علي ضفاف النيل ، ليالي النيل ، سراب و لاول مرة مؤلفة جديدة بعنوان صباح صعيدي كما يختتمان الحفل بالفقرة التي اشتهر بها وهي العزف علي الة عود واحد .

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا أول ثنائى عربى يعزف على ألة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى أقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وإقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .