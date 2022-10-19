فنان شهير يفتح النار على الإعلامية رضوى الشربيني: “معقدة”! – فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:55 صباحاً - انتقد الفنان علاء مرسي الطريقة التي توجه بها الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج “هي وبس” على قناة CBC سفرة، نصائحها للمرأة من خلال برامجها أو حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وقال علاء مرسي خلال استضافته في برنامج “العنيدة” المذاع عبر قناة الشمس: “أنا تابعتها فترة ومفهمتش منها حاجة ومش عارف هي عايزة إيه”.

وأضاف: “هي بتتكلم عن البنات، وخدي بالك إوعي تسمعي كلامه، هل ده منهج أو علم في العلاقات الأسرية؟ لكن هي بنوتة حلوة”.

وردًا على سؤال: ما رأيك في ما كتبته عبر حسابها الشخصي “الراجل الحنين مخاطرة”؟ قال: “بناء على إيه قالت الجملة دي، هل هي فلسفة أو دراسة علمية، وهل مثلاً أخذت كورس في علاقة الزوج والزوجة، هي من حقها تتدخل لكن لازم تذاكر، ودي جملة غلط مش مفهومة”.

وسأل علاء مرسي مقدّمة البرنامج: هل رضوى الشربيني متزوجة؟ وعندما عرف أنها منفصلة: علّق قائلاً: “يبقى أكيد المشكلة شخصية ومتعقدة من الرجالة”.

رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها ال 41

من ناحية أخرى، احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بعيد ميلادها الـ41 والذي يوافق 30 سبتمبر في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فنشرت رضوى الشربيني صورا ومقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها مع فريق عمل برنامجها “هي وبس” .وظهرت “الشربيني” في إحدى الصور مع قالب الكيك الذي حمل حرف ال “R” وكتب عليه عبارة (عيد ميلاد سعيد رضوى) .

فيما كتبت في تعليقها على المنشور: ”أنا كده تميت 41 سنة ومش عارفة أنا كده كبرت ولا إيه .. ربنا يستر بقى ” .

وتابعت رضوى الشربيني قائلة: ”لكل أهلي وأصحابي وحبايبي شكرا على كل كلمة وكل معايدة ورسالة ومكالة تليفون .. انتم أحلى حاجة في الدنيا .. اللهم عاما من الصحة والستر ” .

تكريم رضوى الشربيني في منتدى She Can:

رضوى الشربيني في شهر مارس الماضي كرمت في منتدى She Can بجائزة الإعلامية الأكثر تأثيرًا، وحرصت الإعلامية المصرية على توجيه كلمة خلال تكريمها شكرت من خلالها جميع من ساندها وجمهورها الكبير على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذين حضروا تكريمها، مشيرة أن قوتها تستمدها منهم، وبكبت أثناء إلقاء كلماتها كما أشارت إلى أن كل امرأة قادرة على تحقيق أحلامها بالصبر والعمل المستمر.

من هي رضوى الشربيني؟

تعتبر رضوى الشربيني واحدة من أشهر الإعلاميات في مصر، واستطاعت أن تحقق نجاح وشهرة كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال برنامجها هي وبس، خاصة وأنها تناقش موضوعات جريئة تثير الجدل دائما.

بدأت مشوارها الإعلامي قبل 10 سنوات، وتنقلت بين العديد من القنوات المختلفة، حتى كانت من أولى المذيعات اللاتي يقدمن برنامج عن السيارات، وهو “Auto Car”. قدمت برنامج “دراما شو” على قناة “الحياة”. كان لها تجربة لم تستمر طويلًا بالتلفزيون المصري، من خلال برنامج “أنا مصر”.

اضطرت إلى ترك مجال الإعلام، والعمل في (مجال البترول)؛ بسبب تعرضها لزيادة كبيرة في الوزن بعد الحمل والإنجاب، حتى أصبح شكلها لا يتناسب مع كونها مذيعة، لكنها استطاعت أن تصل إلى وزنها الطبيعي، وعادت لعملها بعد فترة.

رضوى الشربيني تسعى دائمًا خلال برنامجها لتوجيه نصائح للمرأة لمواجهة المواقف الصعبة والمختلفة التي تمر بها خلال حياتها اليومية، وتقديم هذه النصائح بشكل إيجابي، حيث دوما ما تثير رضوى الشربيني الجدل برأيها في الارتباط، وتعكس أرائها القوية استقلاليتها.

رضوى الشربيني استمرت أيضًا خلال الفترة الأخيرة في توجيه الرسائل والتي اشتمل الكثير منه على الإيجابية وعدم التفكير في الماضي أو أي خطوة لم تكتمل، وأن على كل امرأة التفكير في المستقبل وعدم الالتفات لما حدث في السابق، مؤكدة أنها تصدق بشكل كبير هذا وتؤمن به.

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