تسريب صور صادمة لشيرين عبدالوهاب في مستشفى الإدمان.. والجماهير تشفق عليها

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 11:55 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة شيرين عبدالوهاب، وهي على فراش المرض داخل إحدى المستشفيات، وزعم النشطاء أنها صوره حديثة مسربة بعد ساعات قليلة من احتجاز شقيقها لها في إحدي المستشفيات النفسية الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بملامح مجهدة وعلى جهاز تنفس صناعي لتنظيم حركة ضربات القلب.

حقيقة الصور المتداولة لشيرين داخل المستشفى:

وبعد البحث أتضح أن تلك الصور المتداولة للفنانة شيرين عبدالوهاب على السوشيال ميديا، يرجع تاريخها لعام 2020، حين تعرضت الفنانة لأزمة صحية مفاجئة بعد مغادرة المسرح خلال حفلها بالساحل الشمالي بالكيلو 120 بمحافظة مرسى مطروح الساحلية على البحر المتوسط.

صورة من عام 2020 لشرين عبد الوهاب داخل إحدى المستشفيات – بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة

ووقتها لم تستطع شيرين التنفس على المسرح، وفور نزولها تعرضت لحالة قيء شديدة ودخلت في حالة إغماء، ووضع لها جهاز التنفس الصناعي لعدم قدرتها على التنفس الطبيعي، وبعد إحتجزها في المشفى لمدة يوم واحد فقط تحسنت شيرين وغادرتها وعادت بصحة جيدة إلى القاهرة.

صورة من العام 2020 متداولة لشيرين عبدالوهاب

آخر أزمات شيرين عبدالوهاب:

وتصدرت شيرين عبدالوهاب، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية خاصة بعد تصريحات والدتها السيدة كريمة أبو زيد، والتي كشفت أن ابنتها في حالة صحية متأخرة وتحتاج للعلاج بسبب تعاطـيها للمخدرات برفقة طليقها الفنان حسام حبيب.

وكشفت والدة شيرين، أنها طلبت من شقيقها أن يودعها في مصحة نفسية للعلاج وذلك حتى يتم إنقاذها، وطالبت خلال مداخلتها مع الإعلامي عمرو أديب، في “برنامج الحكاية”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر، بإنقاذ ابنتها من الفنان حسام حبيب والذي وصفته بأنه شر.

طرد شيرين عبدالوهاب لوالدتها وموقفها من ابنتيها

وقالت والدة شيرين عبدالوهاب: “لما قولت لشيرين لازم تروحي المستشفى، قالتلي (محدش ليه دعوة أنا عارفة بعمل إيه، ده أنا شيرين عبدالوهاب)، وهي مش دريانة بنفسها، وبقولها عشان ولادك، قالتلي (مع السلامة بره هم كمان).. في حد يقول على ولاده كدا”.

وتابعت: “شيرين قعدت 3 أيام في الاستديو تشرب مع حسام حبيب، وبعدها طلعت البيت اتخــ انقت معانا ومع بنتها وقالت لنا (يلا بره، أنا حرة، أنا شيرين عبدالوهاب)، وكانت مش دريانة، وراحت طردتني من البيت وطردت اختها”.

وأضافت: “العيال قاعدين دلوقتي عند بنتي إيمان بعد ما طردتها من البيت هي كمان، فقالت لها (أنا مش هسيب العيال)”.

والدة شيرين عبدالوهاب: إنقذوا إبنتي من هذه العصابة

وأضافت: “علاقتي ببنتي كانت كويسة جدًا، ولكن أول ما جه حسام حبيب، طردتني، وأنا اللي اترجيت ابني عشان مش مآمنة عليها.. وحسام حبيب قالي هتجوزها قولتله لما تشوف حلمة ودنك، وبطلب من ربنا تحموها من حسام حبيب، لأنه شر، بنتي كانت كويسة والواد ده رجع قلب حالها”.

وتابعت: “حسام حبيب ده شر أنقذوا بنتي منه وبيسهروا هما الاتنين يشربوا مخدرات وأنا اللي طلبت من ابني إنقاذ أخته”.

كما اتهمت والدة شيرين حسام حبيب والمنتج سارة الطباخ بمساعدتها على تعاطي المخدرات “بيشربوها مخدرات فى شقة فى التجمع !”، وطالبت بحماية ابنتها من حسام حبيب “راجع بخطة عشان يضحك عليها، حسام بيشجعها على تعاطي المخدرات”، ويبدو أن شقيق شيرين عبدالوهاب أدخلها المستشفى للعلاج النفسي إلزاميًا.

سارة الطباخ: «شيرين اتسحلت من بيتها حافية الفجر من 10 أشخاص»

من جانبها، علقت المنتجة سارة الطباخ على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة ودخولها إلى المستشفى، واتهام «محمد» شقيق شيرين لها وللفنان حسام حبيب بالتسبب في هذه الأزمة.

وقالت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة mbc مصر، إنها تلقت رسالة من حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبدالوهاب، في الساعة الثالثة فجرًا، بأن شيرين تواجه مشكلة كبيرة.

وأضافت: «بعدها كلمته، قاللي إنه بيستغيث إن شيرين اتاخدت من بيت كانت مقيمة فيه عنوة بعد الضرب والسحل وأخذوها بملابس المنزل، بدون حذاء، وإنها مختفية من يوم الخميس».

وأكملت «الطباخ»: «حسام حكى للمستشار القصة، وقال إنها مختفية من يوم الخميس، وإنه عرف إنها موجودة في مكان ما في مستشفى بالنزهة».

وأوضحت: «رحنا المستشفى في النزهة، عشان نطمن عليها، قالوا لنا مفيش حد موجود بالاسم ده، واتأكدنا إنها داخل المستشفى لكنهم رافضين الاعتراف بذلك، كل هدفي كان الاطمئنان عليها، لو طمنونا كنا هنمشي وتمام».

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