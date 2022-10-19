بشرط أن تستكمل شفاءها".. نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان نبيل الحلفاوي على أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب ووجه لها رسالة مؤثرة عقب إعلان خضوعها للعلاج بأحد المستشفيات.

وكتب نبيل الحلفاوي تغريدة على تويتر قائلا: "‏‎شيرين عبدالوهاب بنت بلد..أتوقع لها عودة قوية بعد انتهاء هذه الأزمة ومسيرة فنية أكثر ثراء، بشرط أن تستكمل شفاءها تماما، وأن تركز بعدها في فنها بجدية، وأن تفصل بين علاقات العمل وبين حياتها الشخصية تماما، وأن تأخذ هدنة إعلامية طويلة لا نسمع منها إلا أغانيها."

الساعات الماضية شهدت تطور سريع في أزمات الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد قيام شقيقها بإدخالها بشكل إلزامي لأحد مستشفيات الأمراض النفسية، للعلاج من الإدمان، واعترف ووالدته في مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية أنها تتعاطى المخدرات، وطالبوا بالوقوف إلى جوارها حتى تعود لحياتها الطبيعية و لجمهورها .

وتمر الفنانة شيرين عبد الوهاب، حاليا بأزمة نفسية وصحية، حيث تتواجد حاليا داخل مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان.

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، قد حرر محضر إثبات حالة رقم 12436 لسنة 2022، إداري النزهة، ضد محمد عبد الوهاب شقيقها، عقب واقعة تعديه على شقيقته بالضرب.

شقيق شيرين عبدالوهاب، من جهته خلال المداخلة الهاتفية مع برنامج "الحكاية"، قال: "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذ أختي من الإدمان، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب".