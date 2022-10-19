إطلالة صادمة لإياد نصار في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - شارك الفنان الأردني إياد نصار صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من شكل شخصيته التي يجسدها في فيلم “المطاريد” .

ظهر إياد نصار في الصورة بشكل غريب عن شكله الحقيقي فكان أصلع الرأس من الأمام وبـ “كرش” كبير حيث كشف عن بطنه .

وكتب في تعليقه على الصورة: “يا جماعة دلوقتي أنا عندي مشكلة .. أنا عملت نظام تغذية عشان أعرف أعمل الفورمة دي مع خبير تغذية عالمي في 3 شهور بس عشان فيلم المطاريد” .

أضاف “نصار”: “بس المشكلة الخبير سافر قبل ما يقولى أرجع تاني طبيعي إزاي .. فلو حد عنده أي اقتراحات يقولها” .

يذكر أن فيلم المطاريد يشارك في بطولته: أحمد حاتم، إياد نصار، محمود البزاوي، محمد محمود، تارا عماد، محمود الليثي، محمود حافظ، طه دسوقي، مصطفى غريب وحسن مالك .