كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - شارك الفنان الأردني إياد نصار صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من شكل شخصيته التي يجسدها في فيلم “المطاريد” .
ظهر إياد نصار في الصورة بشكل غريب عن شكله الحقيقي فكان أصلع الرأس من الأمام وبـ “كرش” كبير حيث كشف عن بطنه .
وكتب في تعليقه على الصورة: “يا جماعة دلوقتي أنا عندي مشكلة .. أنا عملت نظام تغذية عشان أعرف أعمل الفورمة دي مع خبير تغذية عالمي في 3 شهور بس عشان فيلم المطاريد” .
أضاف “نصار”: “بس المشكلة الخبير سافر قبل ما يقولى أرجع تاني طبيعي إزاي .. فلو حد عنده أي اقتراحات يقولها” .
يذكر أن فيلم المطاريد يشارك في بطولته: أحمد حاتم، إياد نصار، محمود البزاوي، محمد محمود، تارا عماد، محمود الليثي، محمود حافظ، طه دسوقي، مصطفى غريب وحسن مالك .
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة صادمة لإياد نصار في أحدث ظهور له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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