بيان عاجل من أسرة شيرين عبد الوهاب بشأن أزمتها

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - أصدرت أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا عاجلا حذرت من خلاله وسائل الإعلام من تداول أية أخبار تخص أزمتها الأخيرة بعد إيداعها في أحد المصحات النفسية لتلقي العلاج .

وذلك بعد أن كشف شقيق شيرين ووالدتها عن تعاطيها للمواد المخدرة التي دفعها زوجها السابق حسام حبيب إلى إدمانها وفقا لتصريحاتهما إلى برنامج “الحكاية” .

وجاء في البيان: ” نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك، شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا” .