كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 09:54 صباحاً - أصدرت أسرة الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا عاجلا حذرت من خلاله وسائل الإعلام من تداول أية أخبار تخص أزمتها الأخيرة بعد إيداعها في أحد المصحات النفسية لتلقي العلاج .
وذلك بعد أن كشف شقيق شيرين ووالدتها عن تعاطيها للمواد المخدرة التي دفعها زوجها السابق حسام حبيب إلى إدمانها وفقا لتصريحاتهما إلى برنامج “الحكاية” .
وجاء في البيان: ” نطالب بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، ونرجو من السادة الصحفيين والإعلاميين الالتزام بذلك، شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا” .
كانت هذه تفاصيل خبر بيان عاجل من أسرة شيرين عبد الوهاب بشأن أزمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.