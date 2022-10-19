بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة شيرين وحسام حبيب إلى الطب الشرعي

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:52 صباحاً - تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ إلى النائب العام ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق الفنان حسام حبيب اتهمهما من خلاله بتعاطي المواد المخدرة مستندا إلى تصريحات والدة شيرين وشقيقها حول هذا الأمر وطالب بإحالتهما إلى الطب الشرعي .

وأشار سمير صبري في بلاغه إلى أن هذه ليست المرة الأولى للمبلغ ضدها فقد سبق أن قامت السلطات الأمنية باحتجازها في مطار القاهرة الدولي بعد ضبطها بأقراص مخدرة ( ترامادول) داخل حقيبتها مما يؤكد سبق ارتكاب الفعل قبل ذلك .

وأكد “صبري” على أن ما قامت به شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يستوجب العقاب ومحاكمتهما جنائيا وإصدار الأمر بضبط واحضار المبلغ ضدهما وإحالتهما على وجه السرعة إلى مصلحة الطب الشرعى .

تابع البلاغ: “وذلك لتوقيع الكشف الطبى عليهما لتحليل دماء المبلغ ضدهما لبيان عما إذا كانت تحتوى على مواد مخدرة من عدمه .. وفى حالة ثبوت العينة، تتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة تعاطيهما المواد المخدرة” .