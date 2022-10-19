أثناء عرضه .. وفاة مغني على خشبة المسرح أمام الجمهور

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 08:52 صباحاً - توفي المغني الهايتي مايكل بنجامين الشهير بـ”ميكابين” على خشبة المسرح أثناء تقديمه لحفل غنائي في باريس مؤخرا مع فرقته كاريمي .

ظهر مايكل بنجامين في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهو في حالة إعياء ثم سقط بشكل مفاجئ على المسرح مغشيا عليه أمام الجمهور .

وعلى الفور تدخلت خدمة الطوارئ والأطباء لإسعافه ولكنه كان قد فارق الحياة عن عمر ناهز ال 41 عاما، ووفقًا لصحيفة الجارديان ربما يكون قد أصيب بنوبة قلبية .

ونعى رئيس الوزراء الهايتي وفاة ميكابين في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر” معربا عن صدمته بهذا الخبر فقال: “لقد حطمني خبر الوفاة المفاجئ للفنان الشاب والموهوب للغاية مايكل بنجامين” .

تابع: “إنها إشارة رائعة للموسيقى الهايتية التي وافتها المنية، لقد فقد البلد والشباب الهايتي روحًا جميلة .. أقدم تعازيّ لعائلته وأصدقائه ومجتمع الموسيقى ككل” .

فيما شكرت فانيسا بنيامين زوجة “بنجامين” المعجبين على صلواتهم بعد وقت قصير من وفاته، وطلبت من أحبائهم أن يتوقفوا عن الاتصال .

فكتبت فانيسا بنيامين على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “لست في حالة تسمح لي بالتحدث، إنني فقدت نصفي الآخر وليس لدي كلمات” .