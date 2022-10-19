شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الفنانة القديرة سهير المرشدي بمهرجان بغداد الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكرم مهرجان بغداد الدولي للمسرح في دورته الثالثة، النجمة القديرة سهير المرشدي ضمن مجموعة من الفنانين العرب والعراقيين، وذلك تقديرا لمشوارهم الفني، وحضورهم الكبير في المشهد الدرامي المسرحي، ومساهماتهم في الارتقاء بالذائقة الفنية، واختياراتهم المنحازة إلى قيم الجمال، والفن الراقي والمتميز فنيا وفكريا.

ومن المكرمين أيضا الفنانة"عبير عيسى" من الاردن، والفنانة" دليلة مفتاحي" من تونس، ومن العراق الفنان " سامي قفطان"، والفنانة" سليمة خضير"، و الكاتب"علي عبدالنبي الزيدي"، والفنانة" فوزية عارف"، والفنانة" خالدة مجيد"، والفنانة"ميديا معروف"،والمخرج" مخلد راسم الجميلي".

مهرجان بغداد الدولي للمسرح، يقام تحت شعار " لأن المسرح يضيء الحياة" خلال الفترة" من 20- 28 أكتوبر 2022، وبمشاركة خمسة عروض أجنبية من دول " فرنسا، أوكرانيا، بلجيكا، روسيا، ايران " ، و13 عرضا من الدول العربية " الكويت ،الأردن، البحرين، فلسطين، المغرب، الجزائر، سلطنة عمان، سوريا ،السعودية، مصر، ليبيا، تونس " ، و7 عروض مسرحية من العراق البلد المضيف.