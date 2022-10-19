شكرا لقرائتكم خبر عن وائل كفورى يحيى ثالث حفلات جولته الغنائية بأمريكا في ديترويت الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب اللبناني وائل كفورى ثالث حفلات جولته الغنائية فى أمريكا، بمدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأمريكية، يوم الجمعة المقبلة، وذلك بعد نجاح حفليه الأول في مدينة هيوستن بولاية تكساس، والثانى في مدينة لوس أنجلوس.

وآخر أعمال وائل كفورى أغنية بعنوان "ست الكل" كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، والعام الماضى طرح وائل كفورى أغنية "البنت القوية"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع موسيقى عمر صباغ، والتى تم تناولها فى إطار فكرة صيفية جديدة من خلال فيديو بسيط، جمع بين وائل ومجموعة مع أقاربه وأصدقائه، فى لقاء دعا له وائل بمنزله الفخم فى منطقة زحلة بلبنان مسقط رأسه، وكانت المشاهد فى لحظات عفوية عبرت عن الانسجام وجو المرح الذى يجمع بين وائل وأقاربه وأصدقائه.