شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم " المطاريد" إلى موسم رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم " المطاريد" بطولة أحمد حاتم وتارا عماد تأجيل طرحه بدور العرض الى موسم رأس السنة المقبل بدلا من طرحه خلال الأيام المقبلة يشارك في بطولته كل من إياد نصار، تارا عماد، محمود البزاوي، محمود حافظ، محمد محمود، محمود الليثي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، حسن مالك، تأليف صلاح الجهيني، عزت أمين، إخراج ياسر ساميوتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول صاحب نادي المطاريد الذي يجسده أحمد حاتم ويرث النادي عن والده، ويحاول أن ينافس على البطولات مع فريق كرة القدم.

البوستر المبدئى للفيلم

يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوى مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى فى الحملة الدعائية.