نقيب المهن الموسيقية يعلق على أزمة شيرين عبد الوهاب: "معرفش تفاصيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

علق الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، على أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وخضوعها للعلاج الإلزامي، قائلًا: "حال شيرين يزعل ويقهر أي حد وأنا زعلان من جوايا عشانها، لأنها صوت ميختلفش عليه اتنين، وأول ظهور غنائي لها كان على يدي".

وقال "كامل" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون إي" اليوم الثلاثاء، إنه كان من المزمع القيام بزيادة للفنانة شيرين عبدالوهاب للاطمئنان على حالتها الصحية وهاتفت الفنانة أنغام لأكثر من ساعة لبحث ما يمكن دعم شيرين به لكن قرار النيابة كان بمنع الزيارات حتى الانتهاء من التحقيقات ونحترم ذلك.

وتابع: " كلنا على قلب واحد للقاء شيرين ولكن قرار النيابة العامة إنه يمنع الدخول لها حتى الانتهاء من تشخصيها حتى طبيبها الخاص سينضم للجنة ولن نستطيع الدخول لها وزياراتها، ومجلس النقابة بالكامل يوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي وأنا تحت أمرها والنقابة ومجلس إدارتها في ظهرها ولو شاورت إحنا تحت أمرها وتواصلت مع شقيقها للاطمئنان عليها".

وأردف: "معرفش تفاصيل عن أزمة شيرين لأني مش بحب أدخل في خصوصيات الناس ولكن طبيبها الخاص أكدلي أنها تعبانة ومحتاجة العلاج"، موضحًا: "الطبيب المعالج لشيرين أخد عهد على نفسه بعدم الحديث نهائيًا حتى تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الأمر".

وطالب نقيب المهن الموسيقية، الجميع بعدم المزايدة والتزام الصمت، قائلًا: "اللي هيكبر موضوع شيرين المزايدات غير المنطقية"، موجهًا رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلًا: "ربنا يقومك بالسلامه لبيتك وأولادك ولمصر والعالم العربي والفني ولنفسك قبل أي حد".

وأكد "كامل": "شيرين لو رجعت كإنسانة هترجع لنا كفنانة، وأنا مش هتكلم لأني في موضع مسؤولية وأي كلمة بتتحسب عليا بس لو هتكلم كمصطفى كامل الفنان هقول كلام تاني"، موضحًا: "في ناس بتتكلم في موضوع شيرين عبدالوهاب وعاملين حبايب ومنتصرين للحق ولكن هدفهم الشو الإعلامي