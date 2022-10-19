كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - أعلنت الفنانة اللبنانية رزان مغربي فى تصريحات صحفية، حصولها على الجنسية المصرية مؤكدة انها تعتبر ذلك “شرف لأي شخص، فقد سعرت بانتمائي لها من اللحظة الأولي لإقامتي وقدومي لها”.

وأضافت رزان مغربي، “شعوري بحصولي علي الجنسية المصرية يشبه الأم التى كانت تنتظر مولودها، وفي الحقيقة أنني كنت أشعر باني مصرية، وفوجئت بأن المشاهدين والجمهور يشعر بذلك، فحين ذهبت لتخليص الأوراق الخاصة بالرقم القومي كنت سعيدة واصريت على استخراج هذة الأرواق بنفسي والتحرك بنفسي لاستخراجها”.

كما نشرت رزان مغربي صورة عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها كاتبة: “تحيا مصر الف شكر الجنسية المصرية شرف كبير

كانت هذه تفاصيل خبر رزان المغربي تعلن حصولها على الجنسية المصرية: “شرف كبير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.