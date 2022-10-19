وفاة مغني مصري شاب بحادث سير مروع.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - توفي مطرب الراب المصري الشاب كريم مدحت، عن عمر ناهز الـ 22 عاما، إثر حادث سير أليم في مدينة العبور.
فيما حرص عدد كبير من مطربي الراب على نعي كريم مدحت، منهم ويجز و”أبويوسف”، كما نشر صورة للشاب الراحل، معقبا: “انتقل إلى رحمة الله أخونا وزميلنا كريم مدحت، ادعوا له بالرحمة”.
وبدأ الراحل كتابة وصناعة الأغاني في 2018، ليطرح 16 أغنية، آخرها “جاية في بالي” التي صدرت يوم 6 أكتوبر الماضي
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