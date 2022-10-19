هيفاء وهبي لاول مرة في موسم الرياض.. فكيف جاءت ردة فعل الجمهور السعودي؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 19 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - كشفت هيئة الترفيه السعودية، أن نجمتي الغناء اللبنانيتين، هيفاء وهبي وإليسا، ستجتمعان في حفل فني مشترك يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي المرتقب.

ونشر رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، تفاصيل عن الحفل الذي سيقام على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق الفعاليات في موسم الرياض.

وسيتم طرح تذاكر الحفل في موعد قريب كما يقول المنظمون، وسط توقعات بنفاذها جميعا في وقت قصير بالنظر لشعبية الفنانتين اللبنانيتين.

والحفل الفني لهيفاء وإليسا واحد من سلسلة حفلات فنية يتم الكشف عنها تباعا ضمن فعاليات موسم الرياض الذي سيشارك فيه فنانون وفرق فنية عربية وعالمية.

وقد اثار الاعلان عن اول حفل لهيفاء وهبي في موسم الرياض ردود فعل متباينة بين مرحب ومستنكر حيث عبر البعض عن سرورهم بهذا الاعلان فيما ابدى اخرون غضبهم حيث كتب احدهم “والله عيب أقسم بالله عيب كلنا عارفين هيفاء وش تقدّم وتجي لموسم الرياض؟ لكن ما اقول الا حسبي الله ونعم الوكيل.” بينما كتب اخر “معليش مولايق مسرح محمد عبده وتجيب هيفاء وهبي”.