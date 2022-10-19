شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تعود للرومانسية من خلال "مغرم بمين" بتوقيع بتول عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود النجمة كارول سماحة لتقديم اللون الرومانسي بشكل مختلف، بتوقيع المخرجة بتول عرفة التي تعاونت معها سابقا في 4 أعمالاً فنية حققا بها نجاحا مبهراً خلال الفترة الماضية.

وحمل التعاون الفني الخامس بين الثنائي الفني الناجح، عنوان "مغرم بمين" والذي يعد التعاون الخامس بينهما، ولكنه المرة الأولى التى تقدم فيها بتول عرفة الفنانة كارول سماحة باللون الرومانسي الناعم، المصاحب للأجواء الأوروبية المميزة، التي ظهرت خلال البرومو التشويقي التي نشرته المخرجة بتول عرفة منذ قليل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ولعل أبرز الفيديو كليبات التي حققت نجاحاً مبهراً والتي أظهرت فيها المخرجة بتول عرفة، الجانب الدرامي للفنانة كارول سماحة، كليب "شكراً" الذي تجاوز حاجز الـ 35 مليون منذ بداية عرضه وحتى يومنا هذا.

وحرصت المخرجة بتول عرفة خلال تجاربها مع سماحة أن تبرز جوانب مختلفة بها، وتوظيف طاقتها ومواهبها الكبيرة بشكل مميز، حيث قدمتها في قالب الفتاة المتسرعة ذات الشخصية الطريفة، بطريقة تمثيلية مميزة، من خلال كليب "bon voyage"، وحرصت على تكرار فكرة التمثيل بشكلاً مختلف من خلال كليب "يا شباب يا بنات"، كما برزت حرفيتها العالية بالرقص والاستعراض من خلال كليب "أجازة". يذكر أن "مغروم بمين" كلمات وألحان نبيل خوري، مدير تصوير حسام حبيب، إخراج بتول عرفة.