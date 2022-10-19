شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان مهند حسنى: لا أحب الاستعجال في حياتى..وأفضل العمل بالكيف وليس الكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الشاب مهند حسنى، إن دوره مسلسل ملف سرى من الأدوار التي يحبها، موضحا أنه بميل للأدوار التي بها تحولات.

وأضاف الفنان الشاب مهند حسنى، خلال برنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أنه لا يحب الاستعجال في حياته، ويفضل أن يعمل بطريقة الكيف وليس الكم.

وتابع الفنان الشاب مهند حسنى،: أحببت دور كريم في مسلسل ملف سرى وكمية التحولات به ، حيث جاء الدور مع أناس أحبهم مثل المؤلف والمخرج والشركة التي عملت معها .

وقال الفنان الشاب مهند حسنى، إن رد فعل الجمهور أكتر شيء يجعل الممثل يستمر ويكمل ، متابعا: إذا قدمت دور حتى لو كان مكروه وعلم مع الجمهور تكون قد نجحت في تقديم الدور.

وأضاف الفنان الشاب مهند حسنى،: أحب الأدوار المركبة ، أول دور لى في الدراما كان في مسلسل الأب الروحى وكان دور مركب .